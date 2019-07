Esenshamm Chefarzt Dr. Andreas Reents hatte bereits Ende März seine Kündigung eingereicht, um zum 1. Oktober neuer Chefarzt der Kardiologie am St.-Bernhard-Hospital in Brake zu werden. Am Dienstag hat Helios nun auf erneute weitere Nachfrage der NWZ bestätigt, dass auch die beiden Oberärzte und drei Assistenzärzte der Kardiologie die Helios-Klinik Wesermarsch im Nordenhamer Stadtteil Esenshamm verlassen werden.

