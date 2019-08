Esenshamm Ebenso wie das Krankenhaus insgesamt sollen auch die Kardiologie und das Herzkatheterlabor in der Nordenhamer Helios-Klinik eng verzahnt werden mit der Helios-Klinik in Cuxhaven. Befürchtungen, wonach die Kardiologie in Nordenham bald geschlossen wird, sind unbegründet. So hat Klinikgeschäftsführer Georg Thiessen am Freitag Nachfragen der NWZ beantwortet.

Horst Lohe https://www.nwzonline.de/autor/horst-lohe Nordenham

