Eversten Zentraler kann man in Eversten kaum wohnen: Am Wienhof 2, wenige Meter von der Hauptstraße mit seinen Geschäften und nur einen Steinwurf vom Eversten Holz entfernt. Und doch ist die Straße eine ruhige Sackgasse, an der es sich gut leben lässt. Edith und Heiko Schmidt wissen das zu schätzen und pflegen ihr Anwesen, halten alles gut in Schuss. Der Jury des Bürgervereins Eversten ist das aufgefallen. Die Eheleute wurden mit der Goldenen Gartenvase für den schönsten Vorgarten ausgezeichnet. Ein Wettbewerb, der in jedem Jahr zum Herbstanfang ausgetragen wird und Tradition hat.

