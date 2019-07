Friedrich-August-Hütte Diesmal muss Daniel Lucas „nur“ 400 Schollenfilets braten. Ein Klacks. Normalerweise brutzeln viel mehr davon in der Pfanne. In der Großküche des CVJM-Sozialwerks am Helgoländer Damm geht’s in diesen Tagen etwas ruhiger zu, weil sich die Schulen, die von der CVJM-Küche beliefert werden, im Ferienmodus befinden.

Jens Milde https://www.nwzonline.de/autor/jens-milde Nordenham

Redaktion Nordenham Tel: 04731 9988 2205 Lesen Sie mehr von mir