Friedrich-August-Hütte Heinz Köpke staunte nicht schlecht, als er einen Briefumschlag aus Amerika im Briefkasten hatte. Noch mehr staunte der 92-Jährige, als er feststellte, dass der Brief von seiner Nichte Diane aus dem amerikanischen Bundesstaat New Jersey stammte. „Ich kannte sie gar nicht“, sagt er. „Aber sie hat so nett geschrieben, das hat mich richtig gefreut“, sagt der 92-Jährige.

