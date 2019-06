Friedrich-August-Hütte Lachend laufen die Kinder im Gemeindehaus in Friedrich-August-Hütte umher. Heute spielen die sieben Mädchen und Jungen ein Spiel im Stuhlkreis. „Nordseefalken“ nennt sich die Meute von sechs- bis elfjährigen Kindern, die sich jeden Montag (außer in den Ferien) in der Zeit von 16 bis 17.30 Uhr im Gemeindehaus an der Pauluskirche in Friedrich-August-Hütte trifft. Sie bilden die Wölflingsgruppe der Nordenhamer Pfadfinder. Betreut werden sie von Annika und Karsten Qualek.

Merle Ullrich https://www.nwzonline.de/autor/merle-ullrich Nordenham

Redaktion Nordenham Tel: 04731 9988 2202 Lesen Sie mehr von mir