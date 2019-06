Friedrichsfehn Der „Bebauungsplan 195“ für das geplante Gewerbegebiet am Jeddeloher Damm an der Ortsgrenze von Kleefeld und Friedrichsfehn sorgt für Unruhe bei der „Bürgerinitiative gegen den Bebauungsplan 195“ (BI). Kernpunkt: Die Sitzungsvorlage, die der Einladung zur nächsten Sitzung des Bauausschusses am Montag, 17. Juni, beigefügt war.

Ingo Schmidt https://www.nwzonline.de/autor/ingo-schmidt Redakteur

Redaktion Westerstede Tel: 04488 9988 2612 Lesen Sie mehr von mir