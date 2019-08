Friesland Die Post und DHL fahren in Friesland bereits vollelektrisch, die Städte und Gemeinden haben E-Fahrzeuge in ihren Fuhrparks, der Landkreis ebenfalls. Und die Wangerland Touristik GmbH stellt Urlaubern E-Autos leihweise zur Verfügung, hinzu kommen einige Privatfahrzeuge: Von den 93 013 in Friesland zugelassenen Kraftfahrzeugen fahren laut Statistik des Straßenverkehrsamts beim Landkreis 507 mit Strom. 154 sind reine Elektro-Fahrzeuge, 353 sind Hybridfahrzeuge, also Verbrenner mit Elektro-Unterstützung.

