Friesland Mal eben aus Schweinebrück nach Varel fahren, um ein paar Dinge in der Stadt einzukaufen – wer kein Auto hat und sich nicht einfach so eine Taxifahrt leisten will, hat schlechte Karten. Mit öffentlichen Verkehrsmitteln wird es jedenfalls schwierig, und wenn sich eine Verbindung findet, ist man oft sehr lange unterwegs. Busse fahren hauptsächlich, um Schüler zur Schule zu bringen. Nachmittags, am Wochenende oder in den Ferien fährt kaum noch ein Bus.

