Friesoythe Jedes Jahr bietet das Katholische Bildungswerk in Friesoythe, das zu Katholischen Erwachsenenbildung (KEB) gehört, interessante Kurse, Vorträge, Workshops und Veranstaltungen an. Erst kürzlich ist das neue Programm für 2019 vorgestellt worden. Und dieses unterscheidet sich in vielen Kategorien von dem vor fast 60 Jahren, wie ein Blick ins das NWZ-Archiv offenbart.

