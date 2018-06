Friesoythe Die ehemalige Stadthalle, die alte Molkerei und noch vieles mehr – Es sind Aufnahmen mit Seltenheitswert, die Detlef Fischer aus Kiel der NWZ zur Verfügung stellt. Der 68-Jährige verbrachte seine Jugend in Friesoythe und machte 1968 sein Abitur am Albertus-Magnus-Gymnasium. Als 14-Jähriger zog er 1964 mit seiner Leica-Kleinbildkamera durch Friesoythe und machte zahlreiche Fotos. Mehr als 50 Jahre später zeigen sie Blickwinkel der Stadt, die heute so manch einen Friesoyther überraschen.

Carsten Bickschlag https://www.nwzonline.de/autor/carsten-bickschlag Redaktionsleitung Friesoythe

Redaktion Münsterland Tel: 04491 9988 2900 Lesen Sie mehr von mir