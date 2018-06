Friesoythe /Altenoythe Mit dem Begriff „Defenestration“ können aktuell wohl nur die wenigsten Menschen etwas Anfang. Das aus dem Lateinischen entlehnte Wort bedeutet nichts anderes, als das Hinausstürzen einer Person aus einem Fenster. Und genau diese Handlung vollzogen am 23. Mai 1618 Vertreter der protestantischen Stände in Prag. Sie warfen den königlichen Statthalter in Prag aus dem Fenster, als Reaktion auf die strenge Rekatholisierung im Land. Ihr Handeln ging als „Prager Fenstersturz“ in die Geschichte ein – doch sie ahnten nicht, was sie ausgelöst hatten.

Heiner Elsen https://www.nwzonline.de/autor/heiner-elsen Friesoythe

