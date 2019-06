Friesoythe Ganz gespannt betrete ich gegen Mittag „Sam’s Barbershop“ in der Kirchstraße in Friesoythe. Was erwartet mich hinter der Tür? Eine reine Männerzone, in der nur über Autos und Fußball geredet wird? Sind hier Frauen überhaupt erlaubt? Wie unterscheidet sich ein Barbier vom Friseur? Und warum boomt das Geschäft zur Zeit? Was in einem Barbershop passiert und warum so viele Männer dessen Dienste nutzen, soll mir der Barbier Sam Aktas erzählen.