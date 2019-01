Friesoythe /Barßel /Bösel /Saterland Meterhohe Schneewehen, gesperrte Straßen, geschlossene Schulen, Hochbetrieb in den Krankenhäusern, chaotische Zustände. So stellte sich die Situation hier bei uns im Nordkreis vor genau 40 Jahren dar. So wie derzeit mit den starken Schneefällen im Süden der Republik konnte man auch damals hier im Norden von einer Katastrophe sprechen.

