Friesoythe Anita Spickhofen nestelt mit den Fingern an ihrem Halstuch. Ihr zu Füßen liegt Lucky, der drei Jahre alte schwarze Pudel. Lockiges Fell, ruhige dunkle Knopfaugen. „Er muss dringend zum Friseur, der sieht sicherlich aus wie ein Schaf“, sagt die 44-Jährige und muss lachen. Doch Anita Spickhofen kann das nur vermuten. Denn sie ist fast komplett blind. „Hell und dunkel kann ich noch unterscheiden. Also ich weiß, ob Nacht oder Tag ist. Aber mehr sehe ich nicht“, erklärt Spickhofen, doch dabei wirkt sie nicht bedrückt oder gar traurig. Mit 21 Jahren erblindete die Friesoytherin nach einer Netzhautablösung. „Ich weiß, was Farben sind. Ich kann mit räumlichen Bezeichnungen etwas anfangen, kann abschätzen, wie viel ein Meter ist. Das erleichtert den Alltag. Aber dadurch weiß ich auch, was ich vermisse“, resümiert sie und kommt dann auf einen spannenden Punkt zu sprechen. „Wer erblindet, hat oft geschärfte andere Sinne. In meinem Falle ist das der Geruchs- aber vor allem der Tastsinn“, verdeutlicht die gelernte Masseurin und Lymphtherapeutin.

