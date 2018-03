Friesoythe Es war nur ein recht kurzes Gastspiel, doch viele Friesoyther erinnern sich noch gerne an diese Diskothek zurück. Ihr Name: „Old Crow“. Damals zu finden am Hansaplatz, im alten Kino „Capitol“, dort, wo sich heute das Forum bzw. der Lehrerparkplatz für das Gymnasium befinden. Eröffnet wurde die Disco am 8. Februar 1969 von Renate und Lukas Einhaus. Er ein gastronomieerfahrener Emsländer, sie eine temperamentvolle Rheinländerin.

