Friesoythe /Elisabethfehn Torf als Brennstoff – kennt heute eigentlich fast niemand mehr. Doch als Torfkoks war der Stoff aus dem Moor gerade zu Beginn des 20. Jahrhunderts ein wichtiger Rohstoff für die Menschen in der Region. Wie man aus Torf Torfkoks macht, dass versuchen in dieser Woche 17 Schülerinnen und Schüler aus der sechsten und siebten Klasse des Albertus-Magnus-Gymnasiums im Rahmen einer Projektwoche in Ton und Bild festzuhalten. Doch die kleinen Chemieexperten drehen diese Filme nicht umsonst – sie sollen eine neue Ausstellung im Moor- und Fehnmuseum im kommenden Jahr bereichern.

