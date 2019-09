Friesoythe Die Stadtverwaltung ist an Recht und Gesetz gebunden. Wenn der Gesetzgeber einen Rahmen vorgibt, muss dieser auch eingehalten werden. Mit diesen Aussagen begründete die Stadt Friesoythe vor rund zwei Jahren ihre Entscheidung, an Sonntagen keine Flohmärkte mehr im Friesoyther Stadtgebiet zuzulassen. In der Tat: Gewerbliche Floh- und Trödelmärkte sind an Sonn- und Feiertagen verboten. So sieht es zumindest das Niedersächsische Gesetz über die Feiertage vor. In Nachbarkommunen sieht man diese Regelung aber etwas lockerer.

