Friesoythe Die Aufnahmen sind schon 53 und 42 Jahre alt, doch man erkennt sofort, um welche Straße es sich in Friesoythe handelt – natürlich die Kirchstraße. Die Fotos wurden allesamt in Höhe der Meeschenstraße in Richtung Innenstadt geschossen. Die meisten Gebäude stehen dort bis heute, auch wenn an dem ein oder anderen Haus gebaut und die Fassade geändert wurde. Einzig das Bankhaus Spar- und Darlehnskasse sorgte für eine elementare Veränderung des Erscheinungsbildes dieses Teilabschnittes der Kirchstraße.

