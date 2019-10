Friesoythe Was zunächst eher insgeheim nur befürchtet wurde, hat sich bewahrheitet. Auf der Burgwiese an der Thüler Straße in Friesoythe liegt deutlich mehr Müll begraben als angenommen. Das teilte Bürgermeister Sven Stratmann am Freitag auf Anfrage dieser Zeitung mit. Mit wie vielen Tonnen mehr zu rechnen sei, solle in der kommenden Woche genau erkundet werden.

Carsten Bickschlag

Redaktion Münsterland Tel: 04491 9988 2900 Lesen Sie mehr von mir