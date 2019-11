Friesoythe Dass die Stadt Friesoythe schon über 700 Jahre alt ist, sieht man dem Stadtbild nicht an. Die Häuserfronten an den Hauptgeschäftsstraßen sind eine Mischung aus Zweckmäßigkeit und Moderne. Alte Wohnhäuser historischen Ursprungs gibt es im Stadtgebiet kaum. Während zahlreiche Orte ähnlichen Alters zumindest noch schöne Wahrzeichen aufzuweisen haben, muss man in Friesoythe lange suchen, um auf architektonische Stadtgeschichte zu treffen.

