Friesoythe Das Friesoyther Schützenfest ist von Traditionen bestimmt. Das gilt eigentlich auch für den Ort des Großen Zapfenstreiches am Samstag und die Marschrouten am Sonntag und Montag. Doch in diesem Jahr (3. bis 5. August) ist alles anders. Die Sanierung der Innenstadt und einher die Sperrung der Ortsmitte sorgen dafür, dass mit diesen Traditionen gebrochen werden muss.

