Friesoythe Adrett, tüchtig, bestsituiert, solide, strebsam. Wären das Anforderungen an Ihren Partner? Vielleicht ja. Es sind auch Begriffe, die durchaus vorteilhafte Tugenden beschreiben. Aber würden Sie diese Wörter auch in einer Kontaktanzeige in der Tageszeitung verwenden? Nach dem Motto „Ich suche adrette, strebsame Frau“ oder „Ich suche tüchtigen, bestsituierten Mann“. Heutzutage wohl eher nicht. Da finden sich eher Wörter wie romantisch, sportlich, sympathisch.

