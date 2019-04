Friesoythe „Mit der Gründung der Musikschule erfülle ich mir einen kleinen Lebenstraum“, sagte Chris Bruns im August 2017. Kurze Zeit später eröffnete er seine erste Musikschule in Lindern. Damit startete der Böseler eine kleine Erfolgsgeschichte. Mittlerweile hat der 27-Jährige auch eine Schule in Löningen sowie Außenstellen in Bösel, Gehlenberg und Emstek (ab April) eröffnet. Und ab dem 1. Mai kommt noch eine Musikschule dazu: in Friesoythe.

Carsten Bickschlag https://www.nwzonline.de/autor/carsten-bickschlag Redaktionsleitung Friesoythe

Redaktion Münsterland Tel: 04491 9988 2900 Lesen Sie mehr von mir