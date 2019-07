Friesoythe Der Vorwurf, der im Raum steht, wiegt gewaltig: Schwerer sexueller Missbrauch von Kindern. Dieser Vorwurf richtet sich gegen einen Mann aus dem Raum Friesoythe. Bereits vor einem Jahr soll er von Eltern angezeigt worden sein. Über die Zulassung einer Anklage ist bis heute nicht entschieden worden. Seit einem Jahr ist der Mann also entweder falschen Beschuldigungen ausgesetzt, oder die Vorwürfe stimmen und der Mann muss sich seit einem Jahr nicht für die Taten verantworten. Warum also dauert das alles so lange?

