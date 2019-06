Friesoythe /Ramsloh /Esterwegen Welcher See erfüllt alle Kriterien? Wo sollten sich Badegäste vor Tücken in Acht nehmen? Und welche Freizeitmöglichkeiten bieten die Badeseen? Die Thülsfelder Talsperre in Molbergen, der Hollener See in Ramsloh und der Erikasee in Esterwegen sind im Sommer beliebte Ausflugsziele. Was die Badeseen zu bieten haben, lesen Sie in diesem Vergleich.