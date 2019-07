Friesoythe Drei Euro in den Automaten hineingeworfen, den Knopf mit der gewünschten Kartoffelsorte gedrückt und schon fällt aus der Klappe vor mir ein Sack Kartoffeln in die Ablage. So einfach können Kunden auf dem Friesoyther Frischehof Kartoffeln kaufen. Der Kartoffelautomat von Landwirt Heino von Garrel macht es möglich.