Friesoythe Es war ein Festumzug, den es in der Stadt Friesoythe bisher so noch nie gegeben hatte: 2500 Teilnehmer zogen in 125 Gruppen durch die Innenstadt. Schulen, Kindergärten, Vereine und Unternehmen aus dem gesamten Stadtgebiet machten mit. Den Straßenrand säumten sage und schreibe rund 20 000 Besucher. Es war ein grandioser Umzug und gleichzeitig der Höhepunkt der 700-Jahr-Feier der Stadt Friesoythe. Diese Veranstaltung ist auf den Tag genau zehn Jahre her.

