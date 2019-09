Friesoythe Ich bilde mir ein, recht ökologisch zu handeln, ich achte die Natur und versuche, Müll zu vermeiden. Doch lässt sich das auch messen? Bin ich wirklich so ein umweltfreundlicher Mensch, wie ich mich selbst gerne sehe? Auf der Internetseite des World Wide Fund For Nature (WWF) kann das jeder für sich testen. 35 Fragen zum eigenen Verhalten werden mir gestellt. Am Ende wird dargestellt, wie viele Erdkugeln es geben müsste, wenn nur Leute wie Carsten Bickschlag auf dem Planeten leben würden.

Carsten Bickschlag https://www.nwzonline.de/autor/carsten-bickschlag Redaktionsleitung Friesoythe

Redaktion Münsterland Tel: 04491 9988 2900 Lesen Sie mehr von mir