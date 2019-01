Friesoythe Wer kennt es nicht: Nach dem Einkauf füllt man in der Küche die neue Packung Haferflocken in die Müslidose, pult das Obst aus den flattrigen Tüten und packt die doppelt und dreifach eingewickelte Wurst und den Käse in verschiedene Dosen. Warum sich diese Schritte nicht sparen – und damit jede Menge Verpackungsmüll? In verschiedenen Läden in der Region ist das bereits möglich, zum Beispiel in Wildeshausen bei Famila oder im Biomarkt in Hude. Die NWZ hat den Test gemacht. Ist es auch in Friesoythe möglich, an den Frischetheken verpackungsfrei einzukaufen? Sprich, seine Vorratsdosen von Zuhause mitzubringen und sie vor Ort direkt befüllen zu lassen?