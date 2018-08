Friesoythe Vereinstreffen, Beerdigungskaffeetafeln oder einfach nur ein Bier am Tresen. Das Burghotel mit der dort integrierten Burgschänke an der Kirchstraße in Friesoythe ist eine der traditionsreichsten Gaststätten in Friesoythe. „Und die Gastronomie könnte auch weiterhin bestehen bleiben. Wir werden nur die oberen Stockwerke beziehen“, sagt Dr. Georg Pancratz, 1. Vorsitzender des katholischen Bildungswerks Friesoythe. Im Februar dieses Jahres vermeldete das Bildungswerk die Absicht, das Gebäude kaufen zu wollen. „Der Platzbedarf für unser Angebot in den Räumen des alten Rathauses in der Stadtmitte reicht schon längst nicht mehr aus. Manche Mitarbeiter haben mit ihrem Büro schon Kellerräume bezogen“, so Pancratz weiter.

