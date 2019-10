Friesoythe Auch diese Sage des berühmten Stadtsehers „Vierfuß“ hat sich in das Friesoyther Gedächtnis gebrannt. „Es wird einen Tag geben, an dem man vom Krankenhaus bis zur Kirche schauen kann, ohne ein anderes Gebäude dazwischen zu sehen.“ So oder so ähnlich soll der Seher es vorausgesagt haben. In den letzten Tagen des Zweiten Weltkriegs sollte sich diese dystopische Vorausahnung dann bestätigen. In der Nacht vom 13. auf den 14. April 1945 wurde die Stadt durch kanadische Truppen fast vollständig zerstört.

