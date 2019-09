Ganderkesee Das dezente Surren der Elektro-Karren ist beständiges Begleitgeräusch zwischen den langen Reihen der Hochregale. Wie Ameisen – so werden sie im Betriebsjargon auch genannt – huschen die Gefährte in den Lagerhallen hin und her und halten immer wieder an. Dann springen Männer oder Frauen – sogenannte Kommissionierer – vom Sitz, greifen nach Kartons und Paketen aus den Regalfächern und stellen sie auf die Ladefläche. Surrend geht’s weiter zum nächsten Fach mit Ware, die der Kunde bestellt hat, und schließlich zu einem der zahllosen Rollcontainer, die im Warenausgangsbereich für den Abtransport über ein gutes Dutzend Lkw-Rampen bereitstehen.

