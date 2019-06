Ganderkesee An das genaue Datum erinnere ich mich nicht mehr, und mein Schwimmausweis, in dem es nachzulesen wäre, liegt irgendwo ganz unten in der großen Sammelsurium-Schublade. Jedenfalls war es ein sonniger Tag im Sommer 1968, ich war ein Knirps von sieben Jahren und stand nun mit etwas wackeligen Beinen auf dem kühlen Beton der Drei-Meter-Plattform des Sprungturms im Ganderkeseer Freibad.

