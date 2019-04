Ganderkesee /Delmenhorst Wer mit Brahim Stitou über das zwölf Hektar große Werksgelände in Ganderkesee läuft, muss gut zu Fuß sein. Der Geschäftsführer der Atlas GmbH bevorzugt den flotten Schritt, Bummelei ist seine Sache nicht. Im Gehen wie im Handeln: Stitou schätzt Schnelligkeit und Beweglichkeit sehr, weil damit Effizienz erreicht wird. Mit diesen Tugenden, die zugleich Ansprüche an die Beschäftigten sind, hat der jungenhaft wirkende Noch-39-Jährige (Samstag wird er 40), der gemeinsam mit Eigentümer Fil Filipov die Geschicke der Atlas GmbH lenkt, das zeitweise arg angeschlagene Traditionsunternehmen wieder fit gemacht – rechtzeitig zum 100-jährigen Bestehen, das vom 17. bis 19. Mai an der Atlasstraße groß gefeiert wird.

