Ganderkesee Die Erdarbeiten sind bereits abgeschlossen – im März oder April 2020, so hofft Thorsten Hagstedt, werden sich dann die ersten Kunden auf dem neuen Firmengelände des Böckmann Centers Hagstedt in Ganderkesee umsehen. Das liegt nur rund 500 Meter vom bisherigen Standort an der Dehlthuner Straße entfernt, quasi schräg gegenüber, auf der andren Seite der Westtangente: „An der Startbahn 12“ lautet die künftige Adresse.

Karoline Schulz

Redaktion Ganderkesee