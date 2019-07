Ganderkesee Noch allerhand Spielraum und keine enttäuschten Eltern: Die Versorgungslage in den Kindertagesstätten der Gemeinde Ganderkesee ist vier Wochen vor dem Beginn des neuen Kindergartenjahres mehr als zufriedenstellend. Das ist zweifellos auch ein Resultat der großen Investitionen in den vergangenen beiden Jahren, mit denen zunächst in Bookholzberg (Bargup) und nun auch in Ganderkesee (Fritz-Reuter-Straße) jeweils eine neue Kita gebaut wurde.

Hergen Schelling https://www.nwzonline.de/autor/hergen-schelling Agentur Schelling (Leitung)

Redaktion Ganderkesee Tel: 04222 8077 2741 Lesen Sie mehr von mir