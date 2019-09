Ganderkesee /Landkreis „Schon rund 40 Prozent unserer Kunden in der Gemeinde Ganderkesee sind Senioren“, warnt Simone Both, die Ganderkesee-Beauftragte der Tafel Delmenhorst, vor einer wachsenden Altersarmut. In dieser Woche hatte Jochen Brühl, der Vorsitzende von Tafel Deutschland, von einem bundesweit dramatischen Anstieg der Älteren unter den Tafel-Kunden hingewiesen: „Diese Entwicklung ist alarmierend – und sie ist erst der Anfang. Altersarmut wird uns in den kommenden Jahren mit großer Wucht überrollen“, blickte Brühl am Mittwoch in Berlin voraus.

