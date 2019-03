Ganderkesee Es ist 8.45 Uhr. Der rote Hubschrauber, Typ Eurocopter AS 350, nähert sich dem Umspannwerk in Oldenburg-Wechloy. Pilot Siegfried Lange geht tiefer. Nähert sich dem Funkturm und den Hochspannungsleitungen von der Seite bis auf rund 20 Meter an. Er ist konzentriert. Kurz wackelt der Helikopter etwas und brummt ein wenig lauter. Ein Gefühl ähnlich wie in einem Fahrgeschäft auf der Kirmes macht sich breit. Siegfried Lange behält mit ruhigen Bewegungen die Übersicht, dann steht der Hubschrauber beinahe still in der Luft.