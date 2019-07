Ganderkesee Gerade sind noch Kita-Ferien, aber am kommenden Montag hätte in der Kinderkrippe „Sonnenblume“ an der Lindenstraße der Betrieb wieder anlaufen sollen. Doch das, so stand es schon am Samstagnachmittag fest, wird nicht möglich sein. Der Brand im Obergeschoss des Vier-Parteien-Hauses, bei dem rund 160 Feuerwehrleute und Rettungskräfte im Einsatz waren, hat das gesamte Gebäude – jedenfalls bis auf Weiteres – unbenutzbar gemacht.

