Ganderkesee Sie ist zwar geringer geworden, die Last mit den Lastern in Grüppenbühren. Doch die Lkw-Fahrer, die es allabendlich mit ihren schweren Fahrzeugen von der A 28 schnurstracks ins Gewerbegebiet Ganderkesee-West zieht, um dort die gesetzlich vorgeschriebenen Ruhezeiten einzuhalten, werden wohl auch weiterhin zum ungewollten Ortsbild von Grüppenbühren gehören. Daran kann auch die Gemeinde nichts ändern: Die Berufskraftfahrer stehen unter Druck, weil es an der A 28 zwischen Bremen und Oldenburg weiterhin zu wenige Parkplätze für den Schwerlastverkehr gibt. Obwohl an den niedersächsischen Autobahnen derzeit Hunderte neuer Stellplätze für den Schwerlastverkehr entstehen.

