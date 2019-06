Ganderkesee Ein zentraler Knotenpunkt in Ganderkesee wird sein Gesicht demnächst gravierend verändern: An der Ecke Mühlenstraße/Ring will die Vereinigte Volksbank ihr Gebäude von Grund auf sanieren und erweitern. Die angrenzende Ladenpassage „Alte Eiche“ sowie das daneben stehende Wohn- und Geschäftshaus werden abgerissen. Einen ersten Überblick über die Pläne gab der Vorstand am Dienstagabend auf der Vertreterversammlung.

Hergen Schelling https://www.nwzonline.de/autor/hergen-schelling Agentur Schelling (Leitung)

Redaktion Ganderkesee Tel: 04222 8077 2741 Lesen Sie mehr von mir