Garrel Anton Otten war 43 oder 44 Jahre alt, als er in der Heil- und Pflegeanstalt Wehnen ermordet worden ist. Das Schicksal des Tweelers, der 1901 geboren wurde, war lange Zeit ungewiss. Nur die Vermutung gab es, dass ihr Onkel nach Wehnen gebracht worden sei, erzählt die Falkenbergerin Maria Blömer. In den 50er Jahren habe ihr Vater nochmals versucht herauszubekommen, was mit seinem Bruder geschehen ist. Erfolglos, berichtet Maria Blömer. Klarheit brachte jetzt ein Besuch in der Gedenkstätte Wehnen mit dem Garreler Heimatverein.

