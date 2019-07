Garrel Wenn der Garreler Rat während der Ferien- und Urlaubszeit zusammenkommt, um lediglich über einen Tagesordnungspunkt abzustimmen, zeigt dies schon die Wichtigkeit der Sitzung am Montag. Es wird darüber abgestimmt, ob ein Abwahlverfahren gegen Bürgermeister Andreas Bartels eingeleitet wird. Die NWZ hat bei den Fraktionsvorsitzenden nachgefragt, was sie am Montag erwarten und ob es schon Kandidaten für eine mögliche Bürgermeisterwahl gibt.