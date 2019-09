Garrel Per Whatsapp, über Facebook und auch per Telefon erreichten Martin Backhaus am Donnerstagmorgen zahlreiche Mitteilungen. „Durchweg positiv“, berichtet der 47-Jährige im Gespräch mit der NWZ. Die CDU hatte Backhaus auf den Schild für die Urwahl zur Bürgermeisterwahl in der Gemeinde Garrel gehoben. „Der erweiterte Vorstand der CDU Garrel hat am Mittwochabend dem Vorschlag der parteiinternen Findungskommission zugestimmt und den 47-jährigen Martin Backhaus für die Urwahl am 17. Oktober nominiert“, teilte Christoph Penning, CDU-Gemeindeverbandsvorsitzender, in einer Pressemitteilung vom späten Mittwochabend mit.

