Garrel „I’d go to hell to hear a good band.“ („Ich würde in die Hölle gehen, um eine gute Band zu hören“, Bix Beiderbecke). Höllisch gute Musik hört Jens Buschenlange, wenn er auf dem Weg in die Uni oder zu Auftritten ist: eben jenen Bix Beiderbecke – „mein Held“ (Buschenlange) –, einer der bedeutenden und einflussreichen weißen Jazzmusiker der 1920er Jahre und einer der wichtigsten Vertreter des Chicago Jazz. Zwar weiß und sogar mit deutschen Vorfahren, gesteht ihm der Saxophonist Leister Young doch zu, er hörte sich wie ein „coloured man“, wie ein Farbiger an. Überhaupt die 20er Jahre. Das goldene Zeitalter des Jazz. Da fühlt sich Jens Buschlange Zuhause. Deshalb hob er in diesem Jahr auch die Jazz-Combo „Root Birds“ aus der Taufe, die sich den 20er Jahren annimmt. „Wir spielen eigene Arrangements und Originaltranskriptionen aus den 20er und 30er Jahren“, erklärt der Musiker. Ein in dieser Art europaweit einzigartiges Projekt.

