Garrel Das weiße Einhorn mit Regenbogen-Schweif, der Plüschhund, Bücher, Möbel: Karton um Karton wandert in den großen Container. Und mit jedem geht ein Stück Erinnerung, ein Stück früheres Leben in den Abfall. Mitarbeiter einer Fachfirma räumen die Wohnung von Anja und Frank Niemann an der Straße Zur Schlagge. Das wenige, was der Brand in der Nacht auf den 4. Dezember 2018 verschont hat und was sie behalten können, hat Anja Niemann in Kisten verpackt. Viel war das nicht, erzählt die 39-Jährige: gerade einmal zehn Kartons. „Es ist hart“, sagt Anja Niemann. Ihren drei Kindern möchte sie den Anblick ersparen. Einmal waren sie seit dem Brand wieder da – und das auch nur vor dem Haus.

