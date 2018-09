Garrel Die Bauarbeiten auf der B 72 sind gestartet, die Umleitung ist bereits seit vergangenem Freitag eingerichtet. Der erste Eindruck: Das Chaos blieb weitgehend aus. Zwar war am Freitag noch jede Menge Verkehr auf der Hauptstraße und hat für längere Wartezeiten gesorgt. Doch schon am Montag und Dienstag hat sich die Situation entspannt. Gleichwohl sind aktuell deutlich mehr Fahrzeuge im Garreler Ortskern unterwegs – vor allem der Anteil an Lastwagen, die durch Garrel in Richtung Bösel und Friesoythe wieder auf die B 72 fahren, ist seit Freitag deutlich gestiegen, sind die ersten Eindrücke.

