Garrel Im Schnelldurchlauf hat der Gemeinderat in seiner Sitzung am Montagabend den Termin für die Bürgermeisterwahl bestimmt: Die Garreler Bürger sind – wie von der NWZ bereits spekuliert – am Sonntag, 1. Dezember, an die Wahlurnen gerufen. Die Wahllokale sind von 8 bis 18 Uhr geöffnet.

