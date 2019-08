Görlitz /Dresden /Leipzig In den vergangenen Tagen habe ich, wem auch immer ich begegnete, mit einem bestimmten Wort konfrontiert: Dankbarkeit. Müssen Sachsen, Thüringer oder Brandenburger nicht unendlich dankbar sein für all die Milliarden aus dem Westen? Kaum ein anderes Wort führt hier zu so viel Augenrollen und finsteren Gesichtern. Tenor: „Herrgott ja, wir sind ja dankbar! Aber…!“ Und dieses „Aber…!“ beginnt meist damit, dass darauf hingewiesen wird, dass auch im Osten jeder Arbeitnehmer den Soli bezahlt. Es endet noch lange nicht mit dem Verweis auf Niedrigstlöhne, die von den großen westdeutschen Firmen hier noch immer gezahlt werden. Erst heute stand es in der Lokalzeitung: Im Landkreis Görlitz werden deutschlandweit die niedrigsten Löhne verdient.